"Такая чушь": Прилучный и Муцениеце раскритиковали российские клипы

Сегодня, 14:59 \\ Шоу-бизнес

Супружескую пару возмутило низкое качество работк, показанных на одном из музыкальных каналов. Свои эмоции актеры выразили в историях Instagram.



 Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили уделить время занятиям в спортзале. А для фона включили канал "Rushian Music Box". Контент сильно разочаровал знаменитостей. "Такая чушь", - раскритиковал несколько клипов Павел Прилучный. Он подчеркнул, что плохие и однообразные видео транслируются один за одним.

Актер обратился к коллегам из клипов и призвал их не браться за проект с неуверенностью в своих силах. Плохая игра сказывается на итоговом результате. Павел Прилучный также предложил клипмейкерам черпать опыт у зарубежных исполнителей.

Агата Муцениеце предположила, что подобные клипы для своих жен могут снимать олигархи. Она отметила, что столь плохие клипы откровенно позорят женщин-исполнительниц. Павел Прилучный добавил, что избранницы олигархов вполне могут спеть. Однако на роли главных персонажей необходимо приглашать профессиональных актеров.

Стоит отметить, что супруги имеют некоторый опыт в съемках клипов. Так Павел Прилучный выступил актером и продюсером клипа "На Краю" отечественной группы "Разумные люди". Агата Муцениеце, в свою очередь, сыграла бедную женщину в ролике на песню Риты Дакоты "Цунами".

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Автор - Александр Лубяной
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