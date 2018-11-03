Непристойную позу Натальи Подольской осудили в сети

В Instagram на артистку подписаны более одного миллиона аккаунтов, среди которых, как оказалось, не так уж и мало хейтеров.

Накануне на личной странице фотохостинга известной 36-летней российской певицы Натальи Подольской появился новый пост. На снимке, прикрепленном к нему, исполнительница позирует совсем по-домашнему: на ней надеты обычные футболка и короткие шорты, а ее рыжие волосы на голове не расчесаны и даже немного топорщатся.

Тем не менее, даже в таком образе фанаты сочли Подольскую очень привлекательной и выглядящей не по годам молодо. Однако в сети осудили то, какую позу она заняла для фото. Певица сидит на красной коробке, широко раздвинув ноги. Некоторым показалось, что выглядит это совсем непристойно.

"Не нужно так ноги раздвигать для фото, некрасиво, не элитно", - написала одна из поклонниц Подольской и сразу получила ответ: "Не нравится - не смотрите, а она была, есть и будет элитой".