"Рекламирует мошенников": психолог Ольги Бузовой желает отсудить у "Яндекса" 18 млн рублей

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Именно такой ущерб аферисты нанесли продажей фальшивых билетов в Интернете. Теперь известный тренер Павел Раков намерен восстановить справедливость.



 Психолог пожаловался СМИ на действия злоумышленников. По его словам, неизвестные "лжецы" уже около трех лет продают билеты на тренинги, которые Павел Раков даже не собирается проводить. Кроме того, преступники за деньги распространяют авторские книги и видеозаписи его выступлений. Столкнувшись с обманом, жертвы спешат обвинить самого Павла Ракова.

А вот тренер считает виновными сотрудников "Яндекса". Он заметил, что фирменный браузер "рекламирует мошенников". Попытки связаться с аферистами и разработчиками эффекта не дали. Поэтому Павел Раков написал заявление в ФАС. В скором времени он желает подать на "Яндекс" в суд с требованием компенсации в размере 18 миллионов рублей. Об этом психолог рассказал изданию "StarHit".

Павел Раков специализируется на семейных отношениях. В частности, дает женщинам ценные совет, как себя вести с партнерами. Его клиентами являются многие знаменитости: Анна Семенович, Авраам Руссо, Диана Шурыгина и даже Ольга Бузова. Многие из них очень положительно отзываются о тренингах в социальных сетях.

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Автор - Александр Лубяной
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