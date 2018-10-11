Виктория Боня спала с Павлом Мамаевым

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Шокирующее заявление сделала жена футболиста Алана Мамаева. Об этом она рассказала своим подписчикам на личной странице социальной сети Instagram.

 До сегодняшнего утра пользователи сети не могли понять, по какой причине на передачу "Прямой эфир" обсуждать тему об аресте российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина пригласили телеведущую Викторию Боню. Было непонятно, каким образом она причастна к их жизни, пока Алана Мамаева не рассказала своим фанатам, что ее муж спал с бывшей возлюбленной французского миллиардера Пьера Андюрана.

 Сегодня рано утром супруга футболиста опубликовала в профиле личную фотографию, сделанную в черно-белом стиле. На снимке она запечатлена лежащей и постели и отвернутой от объектива в одних лишь капроновых колготках и черной майке.

 В комментариях подписчики стали спрашивать ее о том, почему на передаче Андрея Малахова Виктория Боня защищала Мамаева, на что та ответила кратко: "Она с ним спала". До сих пор она больше не предоставляла никаких других заявлений и не опровергала это.

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Автор - Мартина Корф
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