Мария Кожевникова в изумрудном платье покорила Лондон. На днях в Великобритании завершились мероприятия под эгидой Russian Film Week.

Актриса совместно с Константином Хабенским представляла картину «Собибор». На мероприятии Мария появилась в изумрудном платье-миди из бархата, которое покорило Лондон. Образ Кожевникова дополнила небольшим клатчем и строгими туфлями. Элегантности добавили волосы полунебрежно собранные на затылке.

Фотографии с торжественного вечера Кажевникова опубликовала в своем аккаунте Инстаграма. Там она указала, что платье, которое всем понравилось, создано брендом «Ульяна Сергиенко».

Образ актрисы оценили не только лондонские ценители моды, но и подписчики микроблога Марии, которым изумрудное платье тоже понравилось.