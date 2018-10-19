Боня выругалась матом на "Россия 1" в эфире передачи о Кокорине и Мамаеве

В пыле эмоций телеведущая забыла, что находится не дома, а участвует в записи программы для зрителей на одном из федеральных каналов.

Следственный комитет Москвы до сих пор занимается делом известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Между тем, 5 декабря суд одобрил для них продление меры пресечения в виде пребывания под стражей в СИЗО еще на два месяца. Именно эти события вчера обсуждались в эфире передачи "Прямой эфир", которая транслируется на канале национального телевещания "Россия 1".

На шоу была приглашена известная актриса и ведущая Виктория Боня. Ей также была предоставлена возможность выразить свое мнение по поводу обсуждаемой темы. Когда она начала говорить в микрофон, то забылась и выругалась матом, а после со стыдом прикрыла рот рукой.

Говоря о том, что все вокруг обсуждают продление ареста для спортсменов, Боня выразила удивление тем, что никто не обсуждает других обстоятельств произошедшего. Она привела в пример то, что пострадавшего водителя они избили из-за того, что он отнесся к ним без уважения и нагрубил, а чиновники в московском ресторане сидели вообще с проститутками.

После того, как у телеведущей вырвалось нецензурное слово, ведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов извинился за ее поведение перед всеми, а ее саму осудил: "Ты с ума сошла, ну?!".