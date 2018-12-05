СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе провести Рождество

Сегодня, 09:14 \\ Шоу-бизнес

После окончательного развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт решил проводить больше времени со своей экс-возлюбленной Дженнифер Энистон.

Западные СМИ пишут о том, что голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон возобновили свои дружеские отношения после долгих лет размолвок. Теперь пара общается и даже вместе планирует встретить Рождество, поскольку и сама Энистон уже состоит в разводе. Поклонники ликуют так как верят в то, что чувства между знаменитостями сохранились и между ними может возникнуть новый роман.

Не исключено, что к Питту на праздники присоединятся его дети, в частности 12-летняя дочь Шайло, которая на днях заявила, что желает жить исключительно с отцом. Напомним, что Питт познакомил дочь с Энистон ещё в прошлом году.

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Автор - Светлана Тарабан
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