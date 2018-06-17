После угрозы изнасилования Рианна выставила на продажу свой особняк

Певица приобрела для себя роскошный дом в одном из районов Лос-Анджелеса не так давно, однако оказалось, что система безопасности в нем себя не оправдала.

Инцидент с 30-летней американской исполнительницей произошел весной. Один из фанатов насколько был ею одержим, что решил тайно пробраться в ее особняк и там изнасиловать ее. Его план почти удался. Каким-то образом, как уже говорилось, он обошел охранную систему и затаился в доме. Он больше 12 часов ждал Рианну, которой, к счастью, на тот момент не было в городе.

За это время фанат заскучал и начал бродить по дому. Он пользовался всеми его благами. По всей видимости, он даже подумал, что сможет остаться в нем жить, так как принес свою сумку с вещами и распаковал ее. Тем не менее, полиция все же узнала о проникновении и задержала мужчину, который заявил, что хотел вступить с Рианной в интимные отношения, поэтому и ждал ее.

После пережитой угрозы певица выставила свой особняк на продажу. Она была шокирована произошедшим. Хотя он ей очень нравился, она больше не могла в нем оставаться. Рианна просит за него больше семи миллионов долларов, хотя покупала его за шесть миллионов 700 тысяч.