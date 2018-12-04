Был опубликован список лучших сериалов уходящего года

Американский кинематографический институт выявил десятку самых лучших сериалов 2018 года.

Рейтинг горячей десятки открывает сериал «Американцы». Драматический телесериал, созданный бывшим офицером ЦРУ и ныне сценаристом Джо Вайсбергом. В центре сюжета находятся советские офицеры КГБ, которые выдают себя за американских граждан в 1980-е годы, в период холодной войны. Далее по списку следует проект «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». По сюжету, главные герои исследует убийство дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Третье место занял сериал «Атланта». Телесериал рассказывает о двух двоюродных братьях, строящих свой путь на рэп-сцену в Атланту, стремящихся улучшить свою жизнь и жизнь своих семей. Следом за Атлантой, «Барри», бывший морской пехотинец Барри Беркман, работающий наёмным убийцей за копейки на Среднем Западе, отправляется на заказ в Лос-Анджелес, где внезапно находит своё призвание на театральной сцене.

Пятерку лидеров закрывает сериал «Лучше звоните Солу», созданный Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом, является спин-оффом другого сериала Гиллигана — «Во все тяжкие». Шестой «Метод Комински», проект предлагает зрителям погрузиться в историю отношений между двумя людьми, которым довелось поработать вместе. Четверку оставшихся, но весьма признанных критиками открывает «Удивительная миссис Мейзел». Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история «примерной домохозяйки» Мириам Майзел, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу. Далее «Поза», разворачивающееся в Америке 80-х годов шоу показывает несколько сегментов жизни в Нью-Йорке — взлёт роскошной эпохи Трампа, социальную жизнь даунтауна, а также балл-культуру. Девятый «Наследники», эта история о группе привилегированных школьников, детях мировой элиты. И последний в списке, но далеко не по оценкам «Это мы». В центре сюжета ансамблевой драмы находятся жизни и семьи двух родителей, чьи трое детей были рождены в тот же день, что и их отец.

Ну, а церемония награждения, дабы выбрать самый лучший из этой десятки, состоится в январе 2019 года.