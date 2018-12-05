«Голое» платье Ольги Серябкиной подверглось жестокой критике
«Голое» платье Ольги Серябкиной подверглось жестокой критике. Поклонники не оценили выбор аутфита певицы на съемки новогоднее шоу «SnowПати-4».
На этой неделе в СК «Олимпийский» состоялось новогоднее шоу «SnowПати-4». Выступали популярные исполнители отечественной эстрады. Также гостей развлекали театрализованным представлением.
Среди селебрити, которые посетили событие, были: Егор Крид, Ханна, Ольга Бузова, Feduk и многие другие. На шоу пригласили и Ольгу Серябкину (участница группы «Серебро»). Девушка исполнила новый сольный трек. Композицию поклонники оценили.
Однако жестокой критике подвергся наряд смелой девушки. По дресс-коду мероприятия всем гостям полагалось прийти в белом. Серябкина соблюла цветовую гамму. Она предпочла надеть прозрачное платье, которое не скрывало нижнего белья.
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Вчера на SnowПати были все в белом🥰Офигенный вечер. Встретилась с вами🤗 и презентовала новый трек. Релиз только вышел, а я уже спела её в Олимпийском... Обещаю, что не буду делать больших перерывов между выходом песен. Все силы на любимое дело🙏🏾 Потому что любовь... #molly
Пользователи Сети посчитали «голый» наряд излишне откровенным. Кроме того, некоторые указали, что фигура певицы неидеальна для подобного рода платья. Среди поклонников разгорелась война. Одни поддержали Ольгу и высказались, что такая фигура нравится мужчинам. Другие же настаивали на том, что платье подчеркивает все недостатки фигуры Серябкиной.