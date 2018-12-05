«Голое» платье Ольги Серябкиной подверглось жестокой критике. Поклонники не оценили выбор аутфита певицы на съемки новогоднее шоу «SnowПати-4».

На этой неделе в СК «Олимпийский» состоялось новогоднее шоу «SnowПати-4». Выступали популярные исполнители отечественной эстрады. Также гостей развлекали театрализованным представлением.

Среди селебрити, которые посетили событие, были: Егор Крид, Ханна, Ольга Бузова, Feduk и многие другие. На шоу пригласили и Ольгу Серябкину (участница группы «Серебро»). Девушка исполнила новый сольный трек. Композицию поклонники оценили.

Однако жестокой критике подвергся наряд смелой девушки. По дресс-коду мероприятия всем гостям полагалось прийти в белом. Серябкина соблюла цветовую гамму. Она предпочла надеть прозрачное платье, которое не скрывало нижнего белья.

Пользователи Сети посчитали «голый» наряд излишне откровенным. Кроме того, некоторые указали, что фигура певицы неидеальна для подобного рода платья. Среди поклонников разгорелась война. Одни поддержали Ольгу и высказались, что такая фигура нравится мужчинам. Другие же настаивали на том, что платье подчеркивает все недостатки фигуры Серябкиной.