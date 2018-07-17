Компания Netflix снимет продолжение сериала «Нарко»

Режиссёр сериала – Эрик Ньюман заявил, что у него в запасе огромный багаж идей для создания новых сезонов «Нарко».

Для Ньюмана данный сериал является одним из самых величайших и качественных проектов, которые создал сам Эрик.

Действие первых сезонов сериала происходило в Колумбии. В начале проекта, сюжет сфокусирован на становлении Пабло Эскобара – колумбийского наркобарона (эту роль исполнил бразильский актёр Вагнер Моура) в качестве главы Медельинского кокаинового картеля, а также его противостояния с агентами УБН.

В 2016 году было объявлено о продлении сериала на третий и четвёртый сезоны, которые будут посвящены борьбе УБН против наркокартеля Кали. Сериал был тепло встречен критиками, именно поэтому было принято решение продолжать данный проект, пока есть огромное число зрителей и поклонников.