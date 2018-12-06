Сергей Бурунов наконец-то пришёл к Юрию Дудю

Актёр Сергей Бурунов стал новым гостем программы «вДудь» на Yotube-канале Юрия.

Тот, кто следит за интернет-творчеством журналиста Дудя, знает, что поклонники данной программы очень ждали и просили Юрия взять интервью у Сергея Бурунова.

Бурунов стал популярным благодаря шоу «Большая разница», однако сам актёр поделился с Юрием, что не особо любит, когда его персону вспоминают только, как пародиста. Помимо шоу на первом канале, которое к слову не выпускается с 2012 года, Сергей играет роли в разных сериалах и фильмах.

Юрий Дудь, как любитель задавать каверзные вопросы, спрашивал Сергея о семье, о творческом кризисе, о материальном состоянии и еще много чего другого. Актёр в ответ практически с невозмутимым лицом рассказывал истории из жизни. Интервью выдалось очень интересным и вдохновляющим, так считают зрители «вДудя».