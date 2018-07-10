Ирина Шейк и Брэдли Купер посетили с дочкой Санта-Клауса. Папарацци успели поймать момент на камеры.

Предновогодняя суета захватили жителей многих стран. Люди украшают дома и елки, покупают подарки и создают праздничное настроение всеми возможными способами. Ирина Шейк и Брэдли Купер тоже поддались атмосфере, царящей в воздухе.

Российская модель и американский актер решили отвести свою дочь Лею в резиденцию Санты-Клауса, которая находится в одном из местных торговых центров. Сейчас семья находится в полном составе в Лос-Анджелесе.

Ирина Шейк и Брэдли Купер облачились в повседневную одежду. Ирина предпочла надеть джинсовую юбку в сочетании с белым джемпером. Брэдли выбрал джинсы и футболку.

Полуторогодовалую Лею решили принарядить для встречи с Сантой. На девочке было праздничной платье в горох и меховая накидка цвета пудры.

Судя по кадрам, счастлива не только малышка, но и родители. К слову, Брэдли Купер недавно признался, что с появлением дочери он по-настоящему научился ценить каждый миг жизни.