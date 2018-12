Звезда сериала «Универ» предстала перед подписчиками в образе Лары Крофт

View this post on Instagram

За неимением времени ходить по клубам, приоделась чутка сексуально, надела наушники и устроила клуб в прихожей. Ни с кем не познакомилась, фоток стрёмных нет, голова не болит, ни о чем не жалею 😂 Спорт мне точно на пользу, рельефчик нарисовался))))