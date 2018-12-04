Звезда сериала «Универ» предстала перед подписчиками в образе Лары Крофт

Сегодня, 22:09 \\ Шоу-бизнес

Популярная актриса Настасья Самбурская вызывала восторг у поклонников, опубликовав в Instagram-аккаунте новое фото. При этом некоторые из них отметили, что в новом образе девушка сильно напоминает знаменитую расхитительницу гробниц.

Как прокомментировала фото сама актриса, ей некогда ходить по клубам, поэтому она решила приодеться «чутка сексуально», также она надела наушники и устроила импровизированную вечеринку в прихожей. Кроме того, Самбурская отметила, что спорт идёт ей на пользу, благодаря нему у неё появился рельеф. Поклонники актрисы положительно оценили её новый образ, отметив не только схожесть с героиней игр и фильмов Ларой Крофт, но и красоту девушки.

Ранее Настасья Самбурская выпустила продолжение сериала про «яжматерей», в котором высмеивает поведение некоторых скандальных девушек и женщин, воспитывающих детей. Кроме того, в рамках эстафеты «Россия – страна возможностей» актриса поделилась своей историей достижения успеха.

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Автор - Елена Андреева
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