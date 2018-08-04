Гарик Сукачев показал биографическую книгу "Путь Горыныча"

Сегодня, 18:53 \\ Шоу-бизнес

Её написал журналист Михаил Марголис, давний приятель музыканта. Итог совместной работы они презентовали на пресс-конференции.


 

Автор отметил, что биографическа книга получила название в честь прозвища Гарика Сукачева. Как отметил Михаил Марголис, в сказках Змея Горыныча изображают трехголовым. Несмотря на это, существо показано очень самостоятельным. Так и Гарик Сукачев сохраняет индивидуальность, участвуя в нескольких музыкальных проектах, таких как "Неприкасаемые" и "Бригада С". Михаил Марголис поделился, что изначально планировал посвятить книгу последней группе. Однако со временем он обсудил проект с издательством "Бомбора" и решил делать произведение исключительно о Гарике Сукачеве.

Сам рокер признался, что ещё не успел прочитать биографический материал. По его словам, Михаил Марголис заслуживает доверия. Благодаря 30-летней дружбе, им хватило несколько интервью. Гарик Сукачев отметил: "Путь Горыныча" приятно выглядит и лежит в руках.

Работа над книгой заняла примерно полтора года. Она вышла тиражом 4 тысячи экземпляров. На страницах читатели найдут множество личных фотографий и снимков Игоря Верещагина. Проект посвящен 59-му дню рождения Гарика Сукачева. Презентацию провели накануне тематических концертов. Один из них состоится 7 декабря в московском зале "Крокус Сити Холл".

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Автор - Александр Лубяной
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