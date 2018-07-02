Это любовь: Ивлеева опубликовала новое фото с Элджеем

Популярный блогер и ведущая программы о путешествиях «Орел и Решка» Настя Ивлеева не любит говорить о своей личной жизни и очень редко публикует совместные фото со своим молодым человеком Элджеем. Однако вчера всех поклонников этой пары ждал сюрприз – Настя в Instagram опубликовала снимок, где она крепко обнимает и целует своего любимого человека.

Фото за сутки успело набрать почти да миллиона «лайков» и множество положительных комментариев. Подписчики пожелали паре счастья и восхитились гармонией, царящей между ними. Однако нашлись и хейтеры, которые не забыли добавить в эту бочку меда свою ложку дегтя. Они назвали пару «красавицей и чудовищем», а также выразили непонимание, как гламурная Ивлеева могла полюбить рэпера, у которого к тому же весьма своеобразный стиль. Некоторые шутники не забыли упомянуть о знаменитых «15 сантиметрах».

Также в интервью Юрию Дудю для шоу «в Дудь» Ивлеева рассказала, что Элджей старается прилетать к ней, когда она по долгу службы в «Решке» уезжает в долгие заграничные командировки. Напомним, что последняя командировка Ивлеевой продлилась 2,5 месяца.

Напомним, что слухи об отношениях Ивлеевой и Элджея появились давно, однако сами влюбленные подтвердили эту информацию только в июне, опубликовав в Instagram совместное фото.