Эмилия Кларк надела костюм эльфа для съёмок в фильме

Сегодня, 17:49 \\ Шоу-бизнес

Сейчас актриса снимается в фильме «Последнее Рождество», съёмки которого проходят в Англии. Неизвестно, какую роль в картине исполнит девушка, но на улицах города она появилась в зелёном костюме помощницы Санта-Клауса.

Сюжет романтической комедии разворачивается в канун Рождества вокруг влюблённой пары. Фотографам удалось запечатлеть актрису во время съёмок, когда она шла с чемоданом в костюме эльфа с причудливыми сапожками, а сверху на плечи девушка накинула шубу с леопардовым принтом. В перерывах между сценами Кларк пила кофе и надевала чёрную парку с розовым подкладом, чтобы согреться, как сообщает издание Daily Mail.

Производством фильма занимается студия Universal Pictures. Режиссёром картины стал Пол Фиг, а сценарий написали Эмма Томпсон и Биони Киммингс. Помимо Эмилии Кларк в главных ролях появится Генри Голдинг, известный по романтической ленте «Безумно богатые азиаты». Ранее стало известно, что в комедии будет представлена ранее не изданная композиция певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года. Премьера «Последнего Рождества» состоится 15 ноября 2019 года.

Ранее папарацци получили фотографии Кларк, на которых она гуляет со своим новым бойфрендом.

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Автор - Елена Андреева
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