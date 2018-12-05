Ольга Бузова исполнила новогоднее желание жительницы Омской области

Сегодня, 17:42 \\ Шоу-бизнес

Новый год - это время чудес. В этом году роль доброй волшебницы примерила на себя певица и телеведущая Ольга Бузова и подарила маме 10-летней жительницы сибирского села на день рождения десять кур и корову, а ее бабушке – дрова для печи. Теперь у Бузовой новая цель – отправить костюмы Снегурочки и Деда Мороза в Дом Культуры Омской области. Ольга через Instagram ищет москвичей, которые в ближайшее время летят в Омск и передадут ее новогодний подарок.

Ольга поделилась со своими подписчиками в Instagram, что письмо с просьбой о приобретении костюмов пришло к ней от Инны Викторовны Гефлинг из села Паново Крутицкого муниципального района Омской области. Она попросила для местного Дома Культуры два наряда для Снегурочки (48-50 размер) и один костюм для Деда Мороза (50-52 размера). Женщина написала, что старые костюмы просто износились и пришли в негодность, так как были сделаны еще в 1985 году.

Как написала Бузова, костюмы она уже приобрела и теперь ищет того, кто готов передать их в маленькую деревню.

По словам заведующей ДК, на не ожидала, что певица так быстро откликнется на ее письмо. Она выразила благодарность Ольге и назвала ее поступок настоящим новогодним чудом. В знак благодарности ребятишки из дома культуры подготовят для певицы благодарственную открытку.

Сама Ольга Бузова была в Омске два года назад, где выступила на презентации клуба-ресторана, который открылся после реконструкции.

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Автор - Анна Андреева
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