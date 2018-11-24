Сергей Полунин защищает Владимира Путина от зла при помощи татуировки
Известный танцор объяснил, зачем набил на груди портрет российского президента. Он рассказал журналистам о своем самопожертвовании.
По словам Сергея Полунина, идея с татуировкой пришла к нему во время крупнейшей информационной атаки на Россию. Премьер Королевского балета отметил, что ему было неприятно смотреть новости с критикой Владимира Путин. По его словам, в ту пору на президента была направлена огромная волна негативной энергетики.
В связи с этим танцор решил потратить свои силы и энергию на создание некого щита от зла. При помощи татуированного портрета Сергей Полунин перетягивает на себя часть негатива в адрес Владимира Путина, чем защищает последнего от пагубного влияния недоброжелателей.
Стоит отметить, что в то же время артист балета имеет на правой руке патриотический украинский трезубец. А в своих постах на Instagram он призывает родную Украину к любви и объединению с Россией.
Накануне Сергей Полунин оформил российское гражданство. О чем похвастался в социальных сетях. Поступок спровоцировал резкий отток подписчиков со страницы танцора.
View this post on Instagram
Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Моё вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь — это свет. И она самая великая.