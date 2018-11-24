Сергей Полунин защищает Владимира Путина от зла при помощи татуировки

Известный танцор объяснил, зачем набил на груди портрет российского президента. Он рассказал журналистам о своем самопожертвовании.

По словам Сергея Полунина, идея с татуировкой пришла к нему во время крупнейшей информационной атаки на Россию. Премьер Королевского балета отметил, что ему было неприятно смотреть новости с критикой Владимира Путин. По его словам, в ту пору на президента была направлена огромная волна негативной энергетики.

В связи с этим танцор решил потратить свои силы и энергию на создание некого щита от зла. При помощи татуированного портрета Сергей Полунин перетягивает на себя часть негатива в адрес Владимира Путина, чем защищает последнего от пагубного влияния недоброжелателей.

Стоит отметить, что в то же время артист балета имеет на правой руке патриотический украинский трезубец. А в своих постах на Instagram он призывает родную Украину к любви и объединению с Россией.

Накануне Сергей Полунин оформил российское гражданство. О чем похвастался в социальных сетях. Поступок спровоцировал резкий отток подписчиков со страницы танцора.



