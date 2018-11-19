Елизавета II поможет Меган Маркл справиться с негативным отношением СМИ

В последнее время в СМИ в адрес беременной Меган Маркл появилось очень много обвинений и критики. Елизавета II, по словам королевских инсайдеров, обеспокоена тем, что жена внука очень сильно переживает из-за того, что о ней пишут журналисты, и со своей стороны готова помочь ей справится с негативом.

Меган Маркл официально вошла в королевскую семью 19 мая этого года, когда они с принцем Гарри обменялись клятвами верности перед алтарем часовни святого Георгия в Виндзоре. В октябре стало известно, что пара ожидает первенца, который ориентировочно должен появиться на свет весной будущего года. Однако, сразу же после объявления об интересном положении герцогини, пошли слухи, что ее отношения с персоналом дворца и членами правящей династии далеки от идеальных. И виной всему непростой характер экс-актрисы.

Началось все с того, что в СМИ появилась информация о конфликте Меган с королевой, произошедшем еще до свадьбы, причиной которого стал отказ последней предоставить невесте сапфировую тиару.

Позже появились слухи, что Меган во время примерки платья цветочницы принцессой Шарлоттой довела своими придирками до слез герцогиню Кембриджскую. А поводом для окончательного разрыва между двумя герцогинями и начала «холодной войны» послужило замечание, которое Кейт позволила сделать Меган из-за отношения той к персоналу дворца. Новоиспеченная герцогиня везде устанавливала свои жесткие правила и требовала беспрекословного подчинения. Вероятно, что именно по этой причине престижную должность покинула помощница Меган, не проработав с ней и шести месяцев.

Также недавно стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми будут встречать Рождество отдельно от принца Гарри и Меган Маркл, и, скорее всего, проведут его в особняке родителей Кейт.

Источники, близкие к королевской семье, рассказали, что королева много всего видела за свою жизнь и сейчас она готова взять на себя заботу о герцогине и помочь ей справиться с обрушившейся на нее ненавистью и негативом. А Меган, в свою очередь, стоит как можно быстрее задуматься о налаживании отношений с королевой.

Отметим, что подобный опыт у Елизаветы II уже есть: в свое время она помогла Софи Уэссекской, которой тоже пришлось непросто после свадьбы с принцем Эдвардом.