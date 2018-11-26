Бывший гендиректор Marvel был уличён во взятке

Всплыли подробности о личности, из-за которой студия Marvel однажды чуть не обанкротилась.

Бывший генеральный исполнительный директор Marvel Исаак Перлмуттер, несмотря на попытки студии потихоньку стереть его имя из анналов свой истории, оказался в центре внимания. Миллиардер попытался дать взятку офицеру, уличившему Перлмуттера в не продлённой лицензии на оружие. Эта новость буквально за минуты разлетелась по прессе, наверняка вызвав неприятные воспоминания не только у Marvel, но и у их новых хозяев из Disney.

Всё дело в том, что господин Перлмуттер известен не только своим огромным состоянием, но и жадностью. Даже если не обращать внимание на сплетни о том, что Перлмуттер часто в крайне расистском ключе высказывался о героях фильмов Marvel и использовал для письма бумагу из мусорного ведра, то однажды по его вине Marvel чуть не обанкротилась, так как гендиректор просто зажимал деньги. Спаслась студия только благодаря процентам от выпускавшей игрушки под брендом Marvel компании Toy Biz.

Также именно Перлмуттер является передавшим Marvel в руки компании Disney за 4 миллиарда долларов. В 2015 он был смещён с поста гендиректора студии по причине постоянных вмешательств в производство продукции под брендом Marvel. Текущее руководство студии пытается всячески отгораживаться от того факта, что Перлмуттер ею руководил.

Тем не менее, господи Перлмуттер остаётся крайне влиятельным человеком в США. Известно достоверно, что он имеет большие связи и с командой президента Дональда Трампа.