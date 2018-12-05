На СТС покажут новый сериал под брендом "Ёлки"

Киноэпопея "Ёлки" после выхода на экраны фильма "Ёлки последние" переедет в 2019 году на телеканал СТС в виде сериала.

Об этом на пресс-конференции, посвященной выходу последних "Ёлок" сообщил бессменный продюсер всех семи фильмов Тимур Бекмамбетов. Он заверил, что "дух и форма" проекта будут сохранены и сюжет по-прежнему будет основан на нескольких связанных между собой предновогодних историях. Премьера нового проекта запланирована на 2019 год.

В сериале сыграют новые актеры, а главной героиней станет девушка.

Также совместно с компанией "Триколор" будет создан первый новогодний телеканал "Елки TV", который начнет вещание 7 декабря. Новинка позволит зрителям смотреть праздничные фильмы круглый год и всегда и пребывать в новогоднем приподнятом настроении.

Комедия "Ёлки последние" выйдет в российский прокат 27 декабря. Главные роли сыграют Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева и другие.