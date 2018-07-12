Блогер Миро назвала Шнурова «деградировавшим быдлом» после конфликта с Пригожиным

Сегодня, 16:17 \\ Шоу-бизнес

Лена Миро встала на защиту Валерии, считая её настоящей женщиной.

Блогер Миро прокомментировала конфликт Шнурова и Иосифа Пригожина. Напомним, что продюсер высказал своё негативное мнение по поводу использования матов на сцене. На такое заявление, естественно, Сергей Шнуров бурно отреагировал, и начал оскорблять Валерию, жену Пригожина. Видимо, самому Иосифу предъявить было нечего, и певец стал бить по «больным местам».

Лена Миро сказала, что поддерживает Шнурова в том, что «мат не может быть табуирован – только автору решать, насколько он уместен или нет в его тексте». Но с тем, каким способом Сергей попытался отстоять свою позицию, блогер категорически не согласна. По её мнению, «оскорблять женщину за мнение мужа может только только деградировавший и мелкий человек-г****». Миро притянула к своему рассказу Мотю, Белоцерковскую, и Собчак, назвав их недостойными «пьяными бабами», из-за общения с которыми у Шнурова и деформировалось понятие настоящей женщины.

 

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Автор - Балог Анна
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