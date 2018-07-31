"Дом-2" переедет на новую съемочную площадку летом 2019 года

Власти Москвы планируют передать участок для постройки новой площадки реалити-шоу «Дом-2» в первом квартале 2019 года. Окончательный переезд самого долгоиграющего российского шоу о любви на новое место жительства должен состояться в августе будущего года.

Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Также он добавил, что переговоры находятся на финальной стадии и уже к лету на новом участке будут возведены основные декорации и постройки.

Началось все с того, что девятого августа этого года было подписано постановление, согласно которому участок земли, на котором сейчас расположена съемочная площадка «Дома-2», будет изъят для строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево. Новый участок, который московские власти выдели для съемок шоу в качестве компенсации, находится рядом с прежней локацией.

«Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Выпуски выходят с опозданием на 5 дней с момента съемок. Ведущими первого эпизода шоу стали Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. За все время существования проекта было показано более 5 тысяч выпусков. Сейчас ведущими скандальной телестройки являются Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Юлия Ефременкова и Андрей Черкасов. Последние четверо - бывшие участники проекта.

«Дом-2» является объектом критики не только простых зрителей, но и политиков, деятелей культуры и религиозных деятелей. Они обвиняют шоу в аморальности их-за в постоянных драк и конфликтов между участниками.