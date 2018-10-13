У принца Гарри и Меган Маркл может родиться двойня

Вчера вечером принц Гарри и Меган Маркл присутствовали на поминальной службе в церкви Святого Люка в Челси. Пара почтила память школьного друга сыновей принцессы Дианы Чарли ван Страубензи, погибшего в автокатастрофе в 2002 году в возрасте 18 лет. На выходе из часовни папарацци удалось сфотографировать чету Сассекских, на которых модно заметить, что живот Меган очень большой для ее срока беременности. Сразу появились предположения, что пара ожидает двойню.

Напомним, что последний раз экс-актриса появлялась на публике в середине ноября.

Официальных фото с мероприятия так и не появилось, но на снимках, сделанных папарацци, заметно, что живот Меган Маркл, которая находится примерно на шестом месяце беременности, выглядит намного больше, чем обычно это бывает на таком сроке. У пользователей Сети сразу же возникли подозрение, что у четы герцогов Сассекских весной 2019 года может родиться двойня.

Такие слухи появлялись и раньше, так как многие предполагали, что из-за возраста Меган (напомним, ей 37 лет), она во избежание лишних рисков решилась на ЭКО, где можно выбрать, сколько детей будет зачато.

Букмекерские конторы Великобритании уже начали принимать ставки на имя (или имена) будущих членов британской королевской семьи. Отметим, что ставка на то, что у Гарри и Меган родится двойня - одна из самых популярных.

Напомним, что свадьба принца Гарри и бывшей актрисы сериала «Форс мажоры» Меган Маркл состоялась 19 мая этого года в часовне святого Георгия в Виндзоре. О беременности Меган в семейном кругу было объявлено 12 октября на приеме по поводу свадьбы принцессы Евгении, а официальное заявление было сделано Кенсингтонским дворцом 15 октября.