Разин: Федосееву-Шукшина вышла за Алибасова, спасаясь от дома престарелых

Именно туда родственники могли отправить пожилую родственницу в случае победы в жилищном конфликте. Об этом продюсер "Ласкового мая" рассказал во время интервью.

По мнению Андрея Разина, новоиспеченная невеста страдает из-за "вражды" с близкими. Так недавно она проиграла суд со своей внучкой Аннрй Трегубовой за квартиру в Санкт-Петербурге. Продюсер заметил, что Лидия Федосеева-Шукшина осталась одинока при живых наследниках.

Знаменитость решилась на свадьбу с Бари Алибасовым ради защиты. В противном случае, родственники грозили сдать беспомощную вдову в дом престарелых и присвоить жилплощадь. Спасаясь от такой участи, Лидия Федосеева-Шукшина предоставила своему избраннику удобный случай для пиара. Такое предположение Андрей Разин озвучил изданию "Комсомольская правда". Это объясняет высказывание женщины после свадьбы, что близкие хотят её поскорее "сбагрить".

Его версию подтвердил и Бари Алибасов. Продюсер в интервью осудил поступки детей и внуков своей жены. Он утверждает, что подставил Федосееой-Шукшиной свое дружеское плечо и не строит планы на имущество последней. Напротив, готов предоставить супруге собственное жилье, если родственники отнимут все российские квартиры и дом за рубежом. Ведь именно на них Лидия Федосеева-Шукшина заранее переписала всю недвижимость. Теперь же знаменитость вышла замуж за давнего спутника жизни и получила некое ощущение стабильности.