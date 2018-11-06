Елена Летучая отпраздновала 40-летие в Китае

Сегодня, 14:54 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая Елена Летучая уехала в Китай на съемки нового бьюти-шоу канала СТС "Формула красоты". Этот проект позволяет ей путешествовать по всей планете. В городе Ханчжоу она встретила свой юбилей.

 40-летие Елена Летучая отпраздновала прямо на съемочной площадке. Об этом звезда сама написала в своем аккаунте социальной сети Instagram. При этом она опубликовала ролик, на котором запечатлена сама телеведущая с китайским зонтиком на фоне восточного пейзажа.

Благодаря новому телевизионному проекту Елена может путешествовать по разным странам и пробовать на себе различные рецепты красоты, которые позволяют женщинам оставаться молодыми. По ее словам, звезда каждый узнает очень много нового, знакомится с огромным количеством людей. При этом она рада делиться информацией со зрителями.

 Как рассказала Елена, она встречает день рождения вместе со съемочной группой на чайных плантациях. При этом ей предстоит длинный и насыщенный день. В программе у Летучей встреча с бабушкой-крестьянкой. Также ей необходимо узнать о полезных свойствах чая, секрет его приготовления и посетить чайную церемонию, где ей расскажут, как правильно готовить и пить всеми любимый напиток.

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Автор - Евгения Чернобаб
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