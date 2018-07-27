Бри Ларсон пополнила актёрский состав фильма Чарли Кауфмана

Американская актриса исполнит роль в экранизации романа Иана Райда «Я подумываю со всем этим покончить». Руководит проектом Чарли Кауфман, написавший сценарии к фильмам «Вечное сияние чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем».

Сюжет фильма разворачивается вокруг Джейка и его девушки, которые вместе отправляются навестить родителей. Девушка не испытывает желания отправляться в путь с Джейком и вообще подумывает о том, чтобы разорвать отношения. Однако вскоре Джейк сбивается с пути, в результате чего героиня Ларсон остаётся одна в незнакомом месте. Оказавшейся в экстремальной ситуации девушке предстоит бороться с ужасом и нарастающим психологическим напряжением.

Будущая картина не отличается большим бюджетом, кроме того, в ней задействовано всего четыре персонажа: Джейк, его безымянная возлюбленная и родители. Некоторые сомневаются, что книгу удастся легко перенести на экран, так как автор оригинала смог погрузить читателей в психологию девушки, её переживания и страхи.

Стриминговый сервис Ntflix уже выкупил права на трансляцию картины. Дата показа фильма пока не уточняется.

В ближайшее время Бри Ларсон появится в супергеройском фильме «Капитан Марвел», официальный постер и трейлер которого не так давно представили фанатам серии. Кроме того, сразу после премьеры «Капитана Марвел» Ларсон появится в четвёртой части «Мстителей», где её ждёт сражение с Таносом.