Эвелина Бледанс показала поклонникам фигуру в купальнике без фотошопа

Сегодня, 14:02 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая программы "Человек-невидимка" отправилась на Бали со своим сыном. Наслаждаясь заслуженным отдыхом, Бледанс не забывает делиться фотографиями. Она продемонстрировала фанатам свою фигуру в купальнике, заявив, что не использует фотошоп для уменьшения талии.

 Как и большинство звезд, Бледанс в качестве места для отдыха во время непогоды выбирает теплые края. В этот раз ее внимание пало на Бали, куда она поехала вместе с маленьким сыном Семеном. На днях светская львица опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram снимок, где она позирует в открытом белоснежном купальнике. Фото Эвелина подписала: «Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море». Телеведущая заявила, что не использует фотошоп, а потому показывает свою природную красоту. Очень многие подписчики были приятно удивлены. Они отметили, что Бледанс и не нужно осваивать искусство фотошопа, поскольку ее внешность в полном порядке. Фанаты подчеркнули идеальное состояние не только талии звезды, но и фигуры в целом.

 Известно, что Эвелина родила 6-летнего Семена от своего третьего мужа продюсера Александра Семина. Однако супруги, прожив в браке 7 лет, не смогли сохранить отношения и подали на развод в прошлом году. Тем не менее, бывший муж Бледанс активно участвует в воспитании мальчика и сохранил теплые и дружеские отношения с самой артисткой.

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Автор - Евгения Чернобаб
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