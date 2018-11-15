Валерий Гаркалин рассказал об алкоголизме и коме после смерти жены

Сегодня, 13:20 \\ Шоу-бизнес

Только сейчас актер сумел относительно оправиться и привести свое здоровье в норму. Об этом он рассказал в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

 

Валерий Гаркалин стал вдовцом в 2009 году. Его жена Екатерина скончалась от онкологического заболевания. Знаменитость признался, что тяжело переживал смерть близкого человека. Он нашел выход в спиртном и долгое время страдал от алкоголизма. Валерий Гаркалин отметил, что пережил острый период благодаря дочери Нике и внуку Тимофею. Кроме того, преодолел два инфаркта.

Кроме того, артист рассказал подробности своей госпитализации в феврале 2018 года. Тогда он действительно оказался на пороге смерти. Медики НИИ скорой помощи Склифосовского положили Валерия Гаркалина в реанимационное отделение. Там он провел две недели в состоянии комы. Однако московские врачи сумели спасти жизнь 64-летней кинозвезды.

Очередной выпуск программы покажут на НТВ 8 декабря. Создатели также анонсировали выступление Татьяны Васильевой, которая призналась Валерию Гаркалину в любви.

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Автор - Александр Лубяной
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