Не слушали, но осуждаем: часть жителей Воронежа готова выступить за запрет концерта Элджея даже не зная, кто он такой

Сегодня, 12:46 \\ Шоу-бизнес

Ажиотаж вокруг скандалов с отменой концертов российских исполнителей нарастает. Теперь волна недовольства обрушилась на Элджея, концерт которого хотят отменить общественники в Воронеже, поскольку они увидели в текстах его песен слова, которые могут негативно сказаться на поведении молодых слушателей.

Чтобы проверить, действительно ли все воронежцы считают, что хип-хоп исполнитель Элджей способен «погубить» молодежь, социологическая служба «Ваше мнение» и издание «Комсомольская правда» решили спросить у горожан их мнение по поводу того, нужно ли ввести цензуру на творчество и запретить концерт Элджея.

Большинство респондентов (46,5%), ответили, что не понимают, о ком идет речь, и поэтому не могут дать ответ.

Больше всего удивили организаторов опроса 6% жителей Воронежа, которые никогда не слышали композиций этого музыканта, но готовы запретить его концерт просто так.

Впрочем, есть и 1% тех, кто не знает Элджея, но выступает за свободу творчества и не против его выступлений.

Среди тех, кто знает, кто такой Элджей, 14% выступили против проведения его концерта. Положительно оценили возможность проведения концерта исполнителя в родном городе 13% респондентов. Оставшиеся 19,5% честно ответили, что знают песни музыканта, но им все равно на его творчество.

Элджей (настоящее имя — Алексей Константинович Узенюк) — российский хип-хоп-исполнитель из Новосибирска. Известность к нему пришла в 2017 году, когда он совместно с Федуком исполнил главный хит года «Розовое вино». В 2018 году главные треком Элджея стала композиция «360°». В настоящее время Элджей продолжает успешную творческую деятельность, ездит с гастролями по всему миру и встречается с главным блогером России и ведущей популярной программы о путешествиях «Орел и Решка» Настей Ивлеевой.

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Автор - Анна Андреева
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