Депутат Поклонская рассказала о семейной жизни с Соловьёвым

Депутат Наталья Поклонская рассказала некоторые подробности о семейной жизни с 48-летним мужем Иваном Соловьёвым, а также супруги поделились своими планами.

Замуж за Соловьёва Поклонская тайно вышла в августе. По словам мужа Натальи, он спокойно относится к множеству её поклонников, хотя их число и не уменьшилось. Однако Иван добавляет, что временами от особо настойчивых поклонников жена получает угрозы. Они волнуются о замужестве Поклонской, потому что сами были бы не прочь занять место её супруга. Видимо выбор Натальи стал для них разочарованием.

Семейная пара рассказала о своей мечте построить небольшой домик в Крыму. Однако от прямого ответа на вопрос о детях депутат ушла, загадочно сказав лишь, что многие ожидают новости о беременности от них, а хорошие новости всегда и всем приходится ждать.

Также Наталья поделилась, что рядом со своим мужем ощущает себя, словно за каменной стеной. Поэтому на работе она генерал, а дома – просто слабая женщина. Депутат старается радовать мужа кулинарными изысками. Особенно ей нравится готовить гуся в духовке.