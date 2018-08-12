Звезда сериала «Сладка жизнь» рассказала о истинной женской красоте

Сегодня, 12:02 \\ Шоу-бизнес

Одна из самых красивых и сексуальных Российских актрис театра и кино – Лукерья Ильяшенко, рассказала об уверенности в себе и женской красоте.

Любой, кто смотрел сериал телеканала ТНТ «Сладка жизнь», не мог оторвать глаз от такой красотки, как Лукерья Ильяшенко. Талантливая девушка из города Самары попробовала себя не только на актёрском поприще, Лукерья в прошлом была балериной, а также пела в поп-группе «Шпильки». В ранней юности она принимала участие в мюзиклах «Звуки музыки» и «Красавица и чудовище», постановкой которых занималась команда «Stage Entertainment Россия». В 2007 году Лукерья некоторое время работала танцовщицей балетной группы в Театре пародий Владимира Винокура и немного подрабатывала моделью, имея такие прекрасные внешние данные.

Даже через экран заметно, насколько девушка обаятельна и харизматична. В своём Instagram, актиса поделилась мыслями о том, как важно любить себя, особенно женщинам. Лукерья заявила: «Женщина, твёрдо убежденная в собственной красоте, способна убедить в ней и весь окружающий мир». С актрисой трудно не согласиться, ведь гармония с самим собой, по большей части заключается в любви и принятии себя. Также Ильяшенко призывает сохранять свою индивидуальность, без терзаний о том, что какой-нибудь кинозвездой было бы быть лучше. Большинство поклонников актрисы, подписанные на её Instagram, согласны с ней. Комментарии под постом Лукерьи пестрят добрыми словами, о том, насколько девушка прекрасна и как чувственно, но в то же время просто, она выражает свои мысли.

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Автор - Кренаускас Анна
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