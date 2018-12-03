Юлия Высоцкая развеяла слухи о разводе с Кончаловским

Звёздная пара Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского развеяла все слухи об их якобы разводе. В своём Instagram Высоцкая поделилась фотографией из Европы, где они хорошо проводят вместе время.

Слухи о размолвке и кризисе в отношениях с мужем вызвало «молчание» Юлии, которая на протяжении нескольких недель не выкладывала в своём микроблоге фотографии с мужем. Поклонники заговорили об угасших между супругами чувствах, что со временем и вызвало шквал новостей об их скором разводе.

Однако это оказались всё же только слухи. На фото, выложенном телеведущей, супруг влюблённо смотрит на неё. Поклонники моментально отреагировали на фото кучей комментариев с пожеланиями «всего самого доброго» семейной паре. Многие написали о том, какая редкость в настоящее время такие крепкие союзы, а также, что супруги выглядят влюблёнными и счастливыми.

Ранее в своём интервью Вячеславу Манучарову Высоцкая рассказывала, что они с мужем давно не ссорятся по пустякам, им удалось найти подход друг к другу за столькие годы супружеской жизни.