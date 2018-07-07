"Слишком старая": биограф королевской семьи рассказал, почему Елизавета II не может устранить конфликт между Маркл и Миддлтон

Биограф монаршей семьи Том Боуэр объяснил, почему Елизавета II не может уладить отношения между двумя герцогинями. Он считает, что королева уже слишком стара, а единственный человек, который мог бы положить конец ссоре, кроме нее, был уволен.

Биограф уверен, что во дворце не было человека, который бы был уважаем, имел авторитет, умен и мог бы выйти и сказать Меган Маркл, что ее поведение выглядит неподобающе. Единственный, кто мог бы устранить конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, это личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Однако известно, что принц Чарльз уволил его. По словам Боуэра, причиной увольнения стало то обстоятельство, что Гайдт был очень умен и мог вмешаться тогда, когда это было необходимо.

Но литератор Сюзанна Райд заявила, что не согласна с Томом Боуэром. «Или Вы могли бы сказать, что в королевской семье нет такого же независимого, уверенного, сильного, как Маркл», сообщает писательница. Но биограф отметил, что Маркл является членом королевской семьи, а потому ее поведение должно быть соответственным. По словам Боуэра, если герцогиня считает, что у нее есть частная жизнь, то это не так. Общественность неустанно наблюдает.

Напомним, ранее сообщалось, что было зафиксировано неподобающее поведение жены принца Гарри. Она довела Кейт Миддлтон до слез во время примерки наряда принцессой Шарлоттой, раздавала слугам поручения, когда на часах было еще слишком рано, и почти вступила в словесную перепалку с Елизаветой II из-за тиары.