Легендарный капитан «Фейспалм» возвращается на ТВ-экран!

Сегодня, 11:37 \\ Шоу-бизнес

Ставший мемом персонаж культового сериала «Стартрек» получит собственный сериал.

 Буквально сегодня стало известно, что телеканал UBS заказал новый сериал по вселенной Звёздного пути (англ. – StarTrek). Сериал показывается аж 50-х годов и уже может похвастать как несколькими отдельными сюжетными сериалами разных категорий, так и громкими премьерами высокобюджетных блокбастеров. Однако, среди прочих сюжетов вселенной выделился капитан Жак Пикард в исполнении Патрика Стюарта, также известного по роли профессора Ксавье в «Людях Х». Он прославился знаменитым прикладыванием руки к лицу (facepalm дословно можно перевести как «рука-лицо»), в результате чего стал одним из известнейших интернет-мемов.

  Креативный директор телеканала Дэвид Нивенс заявил, что знаменитого «капитана-фейспалма» сначала поместят в новый сезон сериала «Стартрек: Дискавери», а позже капитан получит и свою отдельную сюжетную ветку. «Все ждут Пикарда. Это случится к концу 2019 года», - заявил исполнительный продюсер Алекс Куртцман. Он также добавил, что производство начнётся в апреле, а сценарий уже почти готов. Безусловно, без Патрика Стюарта образ не был бы каноничным.

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