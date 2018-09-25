Джейсон Момоа не вернется в восьмом сезоне «Игры престолов»

Сегодня, 11:25 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый актер прокомментировал слухи о своем возвращении в «Игру престолов».

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится лишь весной 2019 года и пока поклонникам остаётся лишь догадываться, чем закончится данная фантастическая история. Ранее зрители сериала предположили, что в финале может вернуться Кхал Дрого, которого сыграл 39-летний актер Джейсон Момоа. Напомним, что супруг Матери Драконов трагически скончался ещё в первом сезоне.

Недавно Джейсон Момоа прокомментировал слухи фанатов и сообщил, что он и его персонаж больше не вернутся в «Игру престолов». «Кхал умер, о чем может идти речь? Но я рад, что прошло уже девять лет, а зрители до сих пор ждут моего возвращения», - сказал актер зарубежному изданию Entertainment Weekly.

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Автор - Светлана Тарабан
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