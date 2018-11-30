Пожилая супруга Гогена Солнцева прислала ему видеопоздравление

Известный шоумен Гоген Солнцев поделился с подписчиками своего аккаунта в Instagram видеопоздравлением с днём рождения от его законной 63-летней супруги Екатерины Терешкович. Однако шоумен не оценил такого знака внимания от своей немолодой жены, с которой находится в ссоре.

В день 38-летия мужчины Екатерина, которую Гоген выгнал из дома, решила трогательно поздравить возлюбленного и записала видеообращение. Женщина назвала супруга «солнышком» и выразила сожаления, что не может быть в этот день рядом с ним. Она призналась, что очень любит мужа и устала от постоянных разборок в их семье. Женщина подчеркнула, что всегда будет любить его, что бы ни произошло. В конце видеообращения Терешкович заплакала.

Солнцев незамедлительно и возмущённо отреагировал на видео, выставит его на своей странице и прокомментировав. Шоумен написал, что не знает, где находится жена, но, если судить по фону, то запись она делала «после/до туалетных процедур». Он конечно поблагодарил за поздравления, однако отметил, что взгляд и состояние женщины глубоко озадачили его и встревожили. Поэтому попросил не беспокоить его хотя бы в этот день, дав побыть без очередных истерик и шантажа.

Конфликт в семейной паре Терешкович и Солнцева возник после пластической операции. Мужчина жаловался, что жена «отбилась от рук» и принимает чужие ухаживания. Пара выясняла отношения в эфире шоу с Андреем Малаховым, которое закончилось избиением Терешкович собственной дочери Полины. Такое поведение супруги стало неожиданностью для Солнцева, и он принял сторону Полины в этом конфликте.