«Бывший заядлый наркоман - Стас Пьеха, вещает о вреде наркотиков»

Российский певец у которого были сложные отношения с наркотиками побывал на волонтёрском мероприятии, посвящённом борьбе с губительной зависимостью.

Знаменитый исполнитель, Станислав Пьеха долговое время являлся узником наркотических веществ, причём весьма тяжёлых. Стас сам выбрал себе такой путь, это был его способ бороться с одиночеством. Однако знаменитая бабушка певца, народная артистка СССР – Эдита Пьеха, долгое время не признавала, что её родной внук оказался в такой беде по своей воле. Бабушка Пьеха, заявляла, якобы внука принудили, заставили силой употреблять наркотики, но это было не так. Стас выносил вещи из квартиры, неоднократно попадал в полицию, даже устраивал поджоги. Все складывалось весьма плачевно.

Кастинг и дальнейшее участие в музыкальном проекте «Фабрика звёзд», дало исполнителю понять истинное пристрастие его жизни, это оказались далеко не губительные наркотики, а музыка. Артист признаётся, что не смотря на правильно-расставленные приоритеты в свои 38 лет, он продолжает лечиться и бороться с пагубными искушениями каждый день. Стал открыл свой реабилитационный центр для наркоманов, ездит на различные конвенции встречается с докторами.

Именно поэтому, исключением не стало его участие в Добровольческой организации, основными задачами и целями которой, является сократить уровень нарко-зависимости. Пьеха делится собственным опытом, побывав в этой шкуре ему многое есть, что рассказать. Артист надеется на силу своих слов для больных этим недугом людей, а также выражает благодарность этой организации, которая посвятила свою деятельность служению обществу и добру.