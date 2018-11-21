Дочь Уилла Смита пытается простить отца за насильное вовлечение в шоу-бизнес

В последнем интервью 18-летняя Уиллоу Смит призналась в том, что никогда не хотела идти по стопам звёздного отца.

История о проблемах в семье началась у юной знаменитости с рассказа о первом эстрадном опыте, когда ей было всего 10 лет. В своём интервью для Red Table Talk Уиллоу отмечает, что отец давил на неё подчас слишком сильно, что нередко доводило до нервных срывов. «У меня даже не было времени понять, кто я и чего я хочу», заявила 18-летняя Уиллоу. –«В попытке догнать отцовскую мечту, я потеряла и забыла свою. В какой-то момент я просто стала задаваться вопросом насчёт того, могу ли я ещё чем-нибудь ещё заниматься?».

Как уже стало известно, недавно Уиллоу призналась матери в том, что резала себе вены. На фоне этого даже поползли слухи о разводе Джады Пинткетт Смит с мужем, однако, оказавшиеся уткой.

Несмотря на трудности во взаимоотношениях, юная Уиллоу всё же надеется однажды достичь взаимопонимания со звёздными родителями и хочет простить отца за насильное вовлечение в шоу-бизнес.