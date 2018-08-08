У дочки Кристины Асмус появился «кумир на вырост». Актриса опубликовала трогательную фотографию на своей странице в Инстаграм.

Кристина Асмус отправилась на гастроли в Латвию. Там она выступает в спектакле «Гамлет». В рабочую поездку Асмус отправилась не только со своими коллегами. Она также взяла с собой их общую с Гариком Харламовым дочь Настю.

Вчера Кристина поделилась с подписчиками фотографией. На ней Настя вручает букет цветов Александру Петрову. Он является исполнителем главной роли в спектакле.

Четырехлетняя девочка поздравляет с успешно отработанной ролью своего первого кумира. Асмус же иронично отмечает: «кумир на вырост».

Поклонники актрисы обратили внимание на то, что и Настя, и Александр выглядят счастливыми. Снимок порадовал поклонников и заслужил много положительных комментариев.