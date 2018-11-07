Александр Кержаков увез сына из Петербурга после решения суда

Сегодня, 10:08 \\ Шоу-бизнес

Футболист решил провести выходные в гостях. Так утверждает его адвокат Татьяна Стукалова.


 

Вот уже пару месяцев Александр Кержаков через суд разодится с супругой Миланой Тюльпановой. Одним из камней преткновения стали отношения супругов к совместному ребенку Артемию. Так футболист ограничил все контакты мальчика с мамой, позволяя им видеться по 20 минут при неусыпном наблюдении нянь и психологов.

В суде Александр Кержаков указывал на нездоровую зависимость своей жены и требовал оставить ребенка ему. Но в конце ноября суд Санкт-Петербурга принял решение, согласно которому на время бракоразводного процесса Артемий должен находиться с матерью. Вскоре после этого футболист втайне от матери увез ребенка за город. Татьяна Стукалова отмечает, что подобные действия не противоречат решению суда и не призваны отнять мальчика у Миланы. Александр Кержаков погостит с сыном четыре и обязательно вернется в Санкт-Петербург до 7 декабря, когда назначена очередная встреча по разводу.

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Автор - Александр Лубяной
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