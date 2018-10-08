Бывший приятель Меган Маркл подтвердил нелицеприятные слухи о ее любви к славе и сложном характере

У актрисы Меган Маркл, которая в мае этого года стала женой принца Гарри, с каждым днем появляется все больше недоброжелателей. Не хватало ей сводной сестры Саманты Маркл, которая охотно делилась нелицеприятными комментариями в адрес сестры в многочисленных интервью, обвиняя ее во всех смертных грехах, так теперь и бывший приятель герцогини Сассекской журналист Пирс Морган подлили масла в огонь и сообщил, что все неприглядные слухи о герцогине - правда.

Журналист Пирс Морган поведал историю своих отношений с экс-актрисой и рассказал, что они начались в 2015 году с деловой переписки в Twitter. Они обсуждали самые разные темы: от насилия с оружием в США до благотворительных поездок Маркл в Африку. Она даже присылала Пирсу еще не вышедшие в эфир сюжеты ее шоу.

В 2016 году, когда Меган в очередной раз приехала в Лондон, они с Пирсом встретились в одном из пабов в Кенсингтоне и проговорили весь вечер. Беседа получилась достаточно личной: Меган поделилась с журналистом личными переживаниями и рассказала о своей семье. Оказывается, родственница на тот момент еще будущей герцогини, 160 лет назад работала поваром в королевской семье.

После ужина, как утверждает Пирс, он вызвал такси и отправил девушку на ужин с друзьями в модный клуб Mayfair. Из автомобиля она отправила ему несколько смс, в которых поблагодарила его за все и сказала, что с нетерпением ждет их следующей встречи.

Журналист с горечью признается, что тогда считал Маркл своим другом, но очень сильно ошибся. На том судьбоносном ужине с друзьями она познакомилась со своим будущим супругом принцем Гарри и внезапно оборвала со старым приятелем всяческое общение.

Позже, по признанию Моргана, он понял, что его использовали исключительно для продвижения карьеры. Но как только на горизонте Меган появился кто-то более важный и влиятельный, в лице принца Гарри, она мгновенно бросила журналиста, как мешок с картошкой.

Морган отмечает, что «работа» Маркл в новом королевском статусе, конечно, восхищает, но, с другой стороны, эта история сделала его подозрительным и циничным в отношении бывшей актрисы. Она всегда получает то, что хочет. Если кто-то или что-то не может дать ей желаемого, она это безжалостно отбрасывает. Вспомнить хотя бы ее первого мужа, семью, больного отца.

Ранее в СМИ появлялась информация, что еще до свадьбы Меган была «недовольна» королевой Елизаветой II, которая не предоставила будущей невестке изумрудную тиару, в которой позже вышла замуж принцесса Евгения.

Распаляют ситуацию и слухи о растущем расколе с герцогиней Кембриджской, которая, как сообщалось, разрыдалась из-за враждебного поведения Меган.

После объявление я беременности герцогини появилось большое количество историй о том, что характер Меган переменился в худшую сторону. Свой пост уже оставила ее очередная помощница Мелисса Тубати, которая не продержалась на престижной должности и шести месяцев.

Бывший приятель актрисы Пирс Морган уверен, что большая часть этой «грязной» информации верна. По мнению журналиста, Меган Маркл – профессиональная актриса, которая выжмет из своего нового высокого положения все, что можно.