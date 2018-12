Корчевников «похоронил» лучших жителей Киева

View this post on Instagram

Киев, такой легкий, такой всегда теплый, с такой силой любви и лучшего юмора. С этим старым балконом над кроной и открытым в ночь окном. Тебя больше нет. Затаились, схлынули лучшие твои жители. Ждут. На видео - прощание. Лето 2013-го. День Крещения Руси. На Крещатике, у Майдана - под 100.000 человек. Скоро зима.