Корчевников «похоронил» лучших жителей Киева

Актёр поделился записью-прощанием с украинской столицей.

Борис Корчевников поделился на своей странице в «Инстаграм» видео 5-летней давности. Это трансляция празднования Дня Крещения Руси в Киеве на центральном украинском телеканале «Перший». На записи - 1025 годовщина, и на главной площади украинской столицы, Крещатике, собралось около 100 000 человек. Борис был одним из ведущих шоу-программы, и он вспомнил, что День Крещения Руси – это праздник трёх столиц, его так же отметили в Москве, будут отмечать в Минске. Это день, когда братские народы должны объединиться.

Под видео Корчевников оставил трогательный пост, будто «похоронив» город-герой: «Киев, такой легкий, такой всегда теплый, с такой силой любви и лучшего юмора. Тебя больше нет. Затаились, схлынули твои лучшие жители. Ждут». Актёр отметил, что на видео – прощание. Вероятно, он хотел сказать о прощании двух великих стран, о конце мира между государствами. И окончил запись философской фразой: «Скоро зима». Так Борис отреагировал на запрет украинских властей на въезд жителей России. Подписчики полностью поддерживают кумира в комментариях: «Действительно, 2014 разделил времена на до и после… за эти почти 5 лет слёзы, разочарование, злость, гнев, обида, ненависть и неутихающая боль за Донбасс», «И эта зима длится уже много лет…»