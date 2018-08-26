Лайма Вайкуле продает свой особняк в Юрмале

Многие задаются вопросом, почему артистка приняла такое неожиданное решение. Ведь она всегда рассказывала о том, как счастлива, когда находится в своем роскошном особняке в Юрмале. При этом, по предварительным данным, уже найден покупатель.

Известно, что вся мебель в доме сделана специально на заказ рижскими мастерами. В нем есть стеклянный камин, вместительный гардероб, просторная терраса. Особняк имеет огромную кухню, баню, бассейн и другие помещения. Сама певица отзывалась о своем жилище так: «Для меня он хорош тем, что это – твоя территория: не в смысле собственности, а в смысле жизни». Именно поэтому внезапное решение артистки озадачило очень многих.

Возлюбленный Вайкуле Андрей Латковский рассказал, что уже есть претендент на покупку дома. Однако еще ничего не решено, с ним в настоящий момент ведутся переговоры. При этом стоимость не озвучена. Также избранник певицы отметил, что она не собирается покидать Латвию. Вайкуле имеет здесь очень большую любовь и признание. Особняк расположен рядом с морем на одном из главных и самых длинных проспектов Юрмалы – Булдуру. При этом многие считают его такой же достопримечательностью города, как и пешеходная улица Йомас, и памятник-глобус.

Напомним, широкий резонанс вызвало ранее заявление Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым ни за какие гонорары. Мнение звезд шоу-бизнеса и известных политических деятелей относительно этого высказывания разошлись. Однако это вызвало бурную реакцию общественности.