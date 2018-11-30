Кейт Миддлтон и принц Уильям поиграли в снежки с детьми британских военнослужащих

До Рождества осталось двадцать дней, а представители британской монархии уже начали устраивать праздничные приемы для своих подданных. Вчера герцог и герцогиня Кембриджские организовали в Кенсингтонском дворце рождественскую вечеринку для семей служащих военно-воздушных сил Британии, которые несут службу на острове Кипр.

Королевская чета появилась на мероприятии в хорошем настроении. Они поиграли с детьми в «Шаги Санты», где примерили на себя роли оленеводов, ищущих сладости. Также для гостей были приготовлены всевозможные сладости и проведены мастер-классы по изготовлению подарочных носков и приготовлению выпечки. Помимо этого, в праздничной локации работала фотобудка и функционировала рождественская почта. Сделанные снимки можно было сразу же отправить своим мужьям и отцам на Кипр.

В ходе вечеринке Кейт с супругом пообщались с юными гостями и их мамами. Герцогиня рассказала, что ей было очень тяжело переносить разлуку с супругом, когда он по долгу службы часто бывал в заграничных командировках. Она призналась, что не чувствовать себя одинокой ей помогал пес Лупо.

Закончилась шумная вечеринка битвой снежками (правда, из искусственного снега). Кейт позволила детям (которых, к слову, было более 200 человек) атаковать ее, после чего со смехом была вынуждена капитулировать.

Герцогиня Кембриджская в очередной раз подтвердила свой статус «иконы стиля» и появилась на празднике в красной клетчатой юбке от Emilia Wickstead (клетка очень напоминает рождественские мотивы) и черном кардигане из кашемира.

Сегодня, 5 декабря, Кейт и Уильям отправится на авиабазу Акротири на Кипре, чтобы встретиться с военнослужащими и теми членами их семей, которые живут вдали от родины.