Анджелина Джоли призналась, что говорит с детьми о сексуальном насилии

Сегодня, 08:53 \\ Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли хочет, чтобы её шестеро детей узнали правду о сексуальном насилии.

43-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли рассказала в интервью для издания Marie Claire, опубликованном во вторник, что она говорит с детьми о сексуальном насилии. Знаменитость считает, что дети обязаны знать, какая жестокость царит в мире по отношению не только к женщинам. «Об этой деликатной теме я говорю не только с моими дочерьми, но и рассказываю сыновьям», - объяснила Джоли.

Более того, актриса настойчиво подчеркнула, что вопрос сексуального насилия также относится и к мужчинам, которые также могут быть жертвами сексуальных преступлений. Анджелина надеется, что когда её дети вырастут, они смогут помогать ей просвещать людей и бороться с насилием во всем мире.

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Автор - Светлана Тарабан
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