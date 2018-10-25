Стало известно имя ведущего кинопремии "Оскар 2019"

Сегодня, 08:50 \\ Шоу-бизнес

Американская Киноакадемия огласила имя ведущего церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году. Им стал актер и комик Кевин Харт.

Об этом Киноакадемия США сообщила в своем Instagram сегодня, 5 декабря, где было размещено фото Харта с подписью: "Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля".

Сам актер уже отреагировал на свое почетное назначение ответным постом в Instagram и написал, что он очень счастлив, что наконец-то настал тот долгожданный день, когда он станет ведущим «Оскара». Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы сделать церемонию незабываемой.

Кевину Харту 39 лет, он известен в основном благодаря ролям в комедийных фильмах. Свою карьеру он начал со съемок в трех частях пародийной франшизы "Очень страшное кино". Одним из последних фильмов с его участием стал "Джуманджи: Зов джунглей", собравший в мировом кинопрокате 962 миллионов долларов США. Также он является ведущим собственного авторского шоу на американском телевидении. Имена номинантов на "Оскар" станут известны 22 января, а сама церемония вручения самой престижной кинопремии состоится 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Ранее представители Киноакадемии заявили, что из-за страшных пожаров в Калифорнии, унесших жизни нескольких десятков человек и оставивших без крыши над головой несколько тысяч американцев, будет изменен формат мероприятия-  звезды не будут давать традиционных интервью на красной дорожке.

От России в лонг-лист премии в номинации лучший иностранный фильм вошла военная драма "Собибор" - режиссерский дебют Константина Хабенского. В основе фильма лежат реальные события, произошедшие в Польше в лагере смерти "Собибор" во время Великой Отечественной Войны, и описанные в книге писателя Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".

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Автор - Анна Андреева
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