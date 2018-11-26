Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева поделилась подробностями своего диагноза

Накануне певица опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram фотографию, под которой поделилась с поклонниками некоторыми подробностями о состоянии здоровья. Оказалось, у Плетневой опасное инфекционное заболевание.

Солистка группы «Винтаж» рассказала некоторые подробности своей болезни. Оказалось, что у Анны была диагностирована Легионелла. Название дано по одноименным бактериям, которые передаются водораспределительные системы. Певица указала, что этот диагноз приводит к 20% летальных исходов. А причиной тому – сложное выявление болезни. Плетнева выразила благодарность врачам, что они смогли вовремя обнаружить у нее опасное заболевание. Также певица сообщила фанатам, что ближайшая их встреча состоится в Казани. Однако солистка отметила, что фотографировать себя пока что не хочет, но уверена, что уже к субботе ей станет гораздо лучше, и она полностью придет в форму.

Некоторые специалисты утверждают, что эта болезнь развивается только у людей с ослабленной иммунной системой. Инкубационный период может занимать около двух недель. Симптомы похожи на грипп, включая лихорадку, озноб и сухой кашель. В последующих стадиях болезнь вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и нервной системой и ведёт к тошноте. Также присутствуют другие симптомы сильного воспаления лёгких.

Напомним, в конце ноября стало известно о том, что солистка группы «Винтаж» была госпитализирована. Певица пыталась справиться с болезнью самостоятельно, однако, ей стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь. Медики настояли на срочной госпитализации.