Назван список актёров, которые отказываются сниматься вместе

Обращая внимание на огромное количество дружеских парочек в Голливуде, можно сделать вывод, что все они очень дружные и рады за успех и влиятельность друг груда, но как оказалось это не так.

Вин Дизель и Дуэн Джонсон

С первого взгляда может показаться, что эти актеры довольно таки дружелюбно друг к другу настроены, об этом говорят множество совместных фото и общие картины, как бы не так. Дизель и Джонсон, в связи с ненавистью между собой, даже отказались от общей съемочной площадки, при работе над всем известным фильмом «Форсаж».

Лина Хиди и Джером Флинн

Персонажи Серсея Ланнистер и Бронн из популярного сериала «Игра Престолов» практически не появлялись вместе в одном кадре. Это связано с тем, что когда-то их связывали любовные отношения. Пара рассталась не на доброй ноте, исходя их этого съёмочная группа, дабы избежать конфликта во время творческого процесса, решила разделить их. Так что, работая над всеми любимым сериалом, Лина и Джером никак не пересекаются.

Билл Мюррей и Люси Лью

Вражда между охотником за призраками и Люси началась со съёмок фильма «Ангелы Чарли». По некоторым источникам, Биллу не понравилась актерская игра Лью, а сама Люси сказала лишь, что у них слишком разные точки зрения, от дальнейших комментариев по этому поводу, она отказалась. Так все это было или нет, но в любом случае, в одной картине теперь их вряд ли можно будет увидеть.

Эмма Утсон и Ченниг Татум

Девушка была обескуражена поведением Ченнига во время съемочного процесса фильма «Супермайк». В одной из сцен, актёру предстояло танцевать практически полностью обнаженным, видимо для храбрости он решил выпить перед этим. Эмме категорически не понравилась происходящее, актриса отказалась от съемок в данном фильме и назвала Татума непрофессионалом.